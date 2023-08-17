Росіяни просто звикнуть: Дикий озвучив небезпечний момент у війні з росією

Ситуація з морськими дронами в України краща

Ворог майже кожен день атакує Україну "Шахедами", тоді як "інциденти" з атаками дронів території росії відбуваються не так часто. Є небезпека, що росіяни звикнуть та перестануть звертати на це увагу.

Таке побоювання в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, ситуація з морськими дронами краща — з огляду на кількість кораблів росії, 100-200 одиниць уже достатньо, і це вже стратегічно змінює ситуацію.

"З повітряними дронами картина інша: фактично ми спостерігаємо успішні випробування заводських прототипів і малих серій. Але повітряні дрони змінюють картину, якщо їх дуже багато. "Шахед" нічим не особливий, конструкція досить примітивна, але проблема в тому, що їх багато. "Ланцети" (російські БПЛА. — Ред. ) — насправді, лайно. Але як говорили мені днями друзі з артилерії, тих "Ланцетів" на фронті, як комарів на Дніпрі. А наших дронів, які набагато кращі і "Ланцетів" "і "Шахедів", нема, як комарів на Дніпрі", — пояснив військовий аналітик.

Дикий додав, що наші далекі дрони ще не виробляються у такій кількості. Україна зараз стоїть перед дуже важливим бар’єром між малосерійним та великим конвеєрним виробництвом і, якщо ми його здолаємо, ця війна зміниться.

"Жодна з наших команд не подолала цей бар’єр, і таке враження, що Кулібіних у країні багато, а одного Генрі Форда, який налагодив індустріальне виробництво — ні. Якщо "Бобри" (український БПЛА. — Ред.) полетять у тих же кількостях, що "Шахеди", це дійсно змінить хід війни. Якщо ж ми й надалі просто час від часу дошкулятимемо м*скалям і нагадуватимемо їм, що дістаємо до Москви, то через деякий час вони просто до цього звикнуть", — зазначив він.

Детальніше читайте у першій частині інтерв’ю "Телеграфа" з військовим експертом Євгеном Диким: "ЗСУ залежать від того, які "таргани" танцюють у головах наших союзників"

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 16 серпня росія зазнала атаки безпілотників.