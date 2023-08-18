москва снова оказалась под ударом беспилотников, есть разрушения (видео)

москва снова была под ударом

москва в ночь на 18 августа снова оказалась под ударом неизвестных беспилотников.

Как пишут местные СМИ, звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово, Трёхгорке и Красногорске. Также громко было возле "Москва-Сити".

После взрыва возле элитного района российской столицы там поднялся большой столб дыма.

Мэр москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник якобы сбили силы ПВО.

"Сегодня ночью при попытке пролёта на москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", — отметил он.

Из-за происшествия в столице приостанавливал работу аэропорт Внуково.

По уточненным данным, в первом зале павильона 8 Экспоцентра в "Москва-Сити" зафиксировано незначительное обрушение на 25-30 квадратов.

"Была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в москве и московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города москвы", — отметили в российском минобороны.

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