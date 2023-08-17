Оккупант не убежит ни днем, ни ночью: в Украине разработали новый дрон-камикадзе (видео)

Дрон может работать в любое время суток

На новом iForum в Киеве украинские разработчики представили новую модель украинского беспилотника, который собираются запустить в серийное производство.

Об этом сообщает Focus.

Речь идет о тактичном ударном БПЛА "Відсіч". Его разработали в компании First Contact, работающей с дронами еще с 2014 года. Уже известно, что летательный аппарат будет работать по принципу "камикадзе" и нести на себе 3 кг полезной нагрузки. Одной из его особенностей является возможность работы в любое время суток.

Гендиректор First Contact Захар Терещенко рассказываем о том, что у компании есть все необходимые сертификаты для скорейшего начала производства. Предположительно беспилотник "поставят на поток" уже через две недели.

Характеристики БПЛА "Відсіч"

тип — дистанционно пилотируемый летательный аппарат;

особенности — возможность программирования маршрута;

вес — 8 кг;

вес полезной нагрузки – 3 кг;

длина – 1,45 м;

размах крыльев – 2,5 м;

высота — 0.45 м;

практическая дальность – до 30 км;

скорость – до 100 км в час;

высота полета – до 2 км;

мощность двигателя — 1100 Вт;

емкость аккумулятора – 2Х10000 мА/ч;

время подготовки к работе — 15 м.

Судя по фото "Відсіч" является небольшим беспилотным летательным аппаратом белого цвета, который запускают с помощью катапульты. Его в воздухе можно увидеть на этом видео:

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ показала новые видео морского дрона Sea Baby, который атаковал Крымский мост.