Оккупант не убежит ни днем, ни ночью: в Украине разработали новый дрон-камикадзе (видео)
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Дрон может работать в любое время суток
На новом iForum в Киеве украинские разработчики представили новую модель украинского беспилотника, который собираются запустить в серийное производство.
Об этом сообщает Focus.
Речь идет о тактичном ударном БПЛА "Відсіч". Его разработали в компании First Contact, работающей с дронами еще с 2014 года. Уже известно, что летательный аппарат будет работать по принципу "камикадзе" и нести на себе 3 кг полезной нагрузки. Одной из его особенностей является возможность работы в любое время суток.
Гендиректор First Contact Захар Терещенко рассказываем о том, что у компании есть все необходимые сертификаты для скорейшего начала производства. Предположительно беспилотник "поставят на поток" уже через две недели.
Характеристики БПЛА "Відсіч"
- тип — дистанционно пилотируемый летательный аппарат;
- особенности — возможность программирования маршрута;
- вес — 8 кг;
- вес полезной нагрузки – 3 кг;
- длина – 1,45 м;
- размах крыльев – 2,5 м;
- высота — 0.45 м;
- практическая дальность – до 30 км;
- скорость – до 100 км в час;
- высота полета – до 2 км;
- мощность двигателя — 1100 Вт;
- емкость аккумулятора – 2Х10000 мА/ч;
- время подготовки к работе — 15 м.
Судя по фото "Відсіч" является небольшим беспилотным летательным аппаратом белого цвета, который запускают с помощью катапульты. Его в воздухе можно увидеть на этом видео:
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ показала новые видео морского дрона Sea Baby, который атаковал Крымский мост.