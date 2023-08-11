"Бобры" атакуют Москву: известный волонтер намекнул на причину взрывов в российской столице

Что известно об "украинском шахеде"

Утром 11 августа в российской столице вновь было не спокойно, поскольку туда наведался неопознанный беспилотник. При том, вполне вероятно, что это был украинский "Бобер".

По крайней мере, на это намекнул известный украинский волонтер, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в своем Twitter.

В частности он ответил на критику о том, что Украина якобы не может создать свой аналог иранских "шахедов".

"Может! И над этим проектом работают с лета прошлого года. А кто-то, вы, например, даже к этому приобщились немножко", — отметил Чмут и добавил, что не все происходящее в военной сфере должно быть публичным.

Как сообщалось ранее, впервые дроны "Бобер" были показаны украинцам волонтерами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко 31 июля.

Притула тогда отметил, что дальность полета дрона составляет 1000 километров, а стоит он около 4 миллионов гривен. Для ВСУ закупили 50 подобных БПЛА на сумму 200 миллионов гривен.

Известно, что данный дрон построен по аэродинамической схеме "утка", то есть летает "хвостом вперед". По большей части информация о БПЛА остается засекреченной, однако по всей видимости он должен стать украинским ответом "шахедам", а потому их параметры должны быть сходными.

Предварительно известно, что дроны этого типа могли быть использованы для атаки на Москву в ночь на 1 августа, когда во второй раз был нанесен удар по зданию "Москва-сити", в котором расположено здание министерства экономики.