В москве прогремел взрыв: перед этим из-за угрозы БПЛА закрыли аэропорт (фото, видео)
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В москве прогремел взрыв
В москве временно закрыли аэропорт "Внуково" из-за угрозы атаки неустановленного беспилотника.
Об этом пишут российские СМИ.
"Ограничения на прием и выпуск самолетов введены во "Внуково" с 9.40, часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани", — сообщают в пресс-службе аэропорта.
По данным специальных мониторинговых сервисов, в небе над аэропортом нет ни одного самолёта.
Позже в сети сообщили, что в москве прогремел взрыв. По данным местных СМИ, он связан с атакой беспилотника.
"Очевидцы сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной. Сейчас на место едут оперативные службы", — пишет источник.
Также появилась информация о закрытии аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". Причины не сообщаются.
Ранее "Телеграф" писал, что днем 11 августа россияне ударили по Украине ракетами "Кинжал". Власти Киева сообщили о работе ПВО. Позже стало известно, что силы ПВО сбили все вражеские ракеты в небе над столицей. Также во время атаки звуки взрывов слышали в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях.