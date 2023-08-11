В москве прогремел взрыв: перед этим из-за угрозы БПЛА закрыли аэропорт (фото, видео)

В москве прогремел взрыв

В москве временно закрыли аэропорт "Внуково" из-за угрозы атаки неустановленного беспилотника.

Об этом пишут российские СМИ.

"Ограничения на прием и выпуск самолетов введены во "Внуково" с 9.40, часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани", — сообщают в пресс-службе аэропорта.

По данным специальных мониторинговых сервисов, в небе над аэропортом нет ни одного самолёта.

Позже в сети сообщили, что в москве прогремел взрыв. По данным местных СМИ, он связан с атакой беспилотника.

"Очевидцы сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной. Сейчас на место едут оперативные службы", — пишет источник.

Также появилась информация о закрытии аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". Причины не сообщаются.

Ранее "Телеграф" писал, что днем 11 августа россияне ударили по Украине ракетами "Кинжал". Власти Киева сообщили о работе ПВО. Позже стало известно, что силы ПВО сбили все вражеские ракеты в небе над столицей. Также во время атаки звуки взрывов слышали в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях.