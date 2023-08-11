"Бобри" атакують Москву: відомий волонтер натякнув на причину вибухів у російській столиці

Що відомо про "український шахед"

Вранці 11 серпня у російській столиці знову було не спокійно, оскільки туди навідався невідомий безпілотник. При цьому цілком імовірно, що це був український "Бобер".

Принаймні на це натякнув відомий український волонтер, голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут у Twitter.

Зокрема, він відповів на критику про те, що Україна нібито не може створити свій аналог іранських "шахедів".

"Може! І над цим проєктом працюють з літа минулого року. А хтось, ви, наприклад, навіть до цього долучилися трошки", — зазначив Чмут і додав, що не все, що відбувається у військовій сфері, має бути публічним.

Як повідомлялося раніше, вперше дрони "Бобер" були показані українцям волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком 31 липня.

Притула тоді зазначив, що дальність польоту дрона становить 1000 кілометрів, а коштує близько 4 мільйонів гривень. Для ЗСУ закупили 50 таких БПЛА на суму 200 мільйонів гривень.

Відомо, що цей дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", тобто літає "хвостом уперед". Здебільшого інформація про БПЛА залишається засекреченою, проте, очевидно, вона має стати українською відповіддю "шахедам", а тому їх параметри мають бути подібними.

Попередньо відомо, що дрони цього типу могли бути використані для атаки на Москву в ніч на 1 серпня, коли вдруге було завдано удару по будівлі "Москва-сіті", в якій розташована будівля міністерства економіки.