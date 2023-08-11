У москві пролунав вибух: перед цим через загрозу БПЛА закрили аеропорт (фото, відео)

У москві пролунав вибух

У москві тимчасово закрили аеропорт "Внуково" через загрозу атаки невстановленого безпілотника.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Обмеження на прийом та випуск літаків запроваджено у "Внуково" з 9.40, частину рейсів перенаправлено в інші авіагавані", — повідомляють у прес-службі аеропорту.

За даними спеціальних моніторингових сервісів, у небі над аеропортом немає жодного літака.

Пізніше в мережі повідомили, що у москві пролунав вибух. За даними місцевих ЗМІ, він пов’язаний із атакою безпілотника.

"Очевидці повідомляють про вибух у районі Карамишевської набережної. Зараз на місце їдуть оперативні служби", — пише джерело.

Також з’явилася інформація про закриття аеропортів "Шереметьєво" та "Домодєдово". Причини не повідомляють.

Раніше "Телеграф" писав, що вдень 11 серпня росіяни вдарили Україною ракетами "Кинжал". Влада Києва повідомила про роботу ППО. Пізніше стало відомо, що сили ППО збили усі ворожі ракети в небі над столицею. Також під час атаки звуки вибухів чули у Хмельницькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях.