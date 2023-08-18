В россии огромный флаг Украины вывесили прямо перед зданием ФСБ: висел целый день (видео)

Об инциденте срочно доложили властям

В россии продолжается чреда странных инцидентов. Во время того, как местные пенсионеры там массово поджигают военкоматы, неизвестные вывешивают флаги Украины. Последний случай был замечен в Нижнем новгороде.

Об этом сообщают российские интернет-паблики.

По их данным, большой флаг Украины вывесили прямо напротив местного управления ФСБ. Об инциденте срочно доложили властям и на место событий выдвинулись МЧСники с целью ликвидировать "нарушение".

Сообщается, что "диверсия" была осуществлена еще 17 августа, именно тогда неизвестные вывесили на этом месте большой пакет, но россияне сначала не догадались, что в нем находится.

"Около 6 часов утра пакет слетел, а там…", — пишет один из местных пабликов.

Виновников "нарушения" не идентифицировали.

Напомним, что в ночь на 18 августа в Москве, которая находится не так далеко от Нижнего Новгорода и вовсе прогремели взрывы. Там неизвестный беспилотник атаковал "Москва-Сити". В сети уже появились кадры с места происшествия. На месте работает полиция и спецслужбы, также приехал Следственный комитет.