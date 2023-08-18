В Новороссийске вспыхнул мощный пожар в порту, слышны взрывы: фото и видео

Причины возгорания пока неизвестны

Ни дня не проходит в россии без крупных пожаров — в четверг пылал завод в Волгограде, а 18 августа вспыхнул мощный пожар в порту Новороссийска. Огонь охватил площадь в 1300 квадратных метров.

Об этом сообщают росСМИ.

По предварительным данным, на грузовом терминале загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом, поэтому пламя распространяется так быстро.

Причины возгорания пока неизвестны. Огонь пытаются локализовать и погасить пожарные.

Как видно на кадрах с места, в небо поднимается огромный столб густого черного дыма. Как пишут очевидцы, его видно из разных районов города. Также можно заметить, что погода ветреная, что затрудняет ликвидацию пожара.

По словам очевидцев, на месте пожара что-то взрывается.

Стоит отметить, что Новороссийск входит в перечень шести российских портов на Черном море, в акватории которых Украина объявила о военной угрозе судоходству. Согласно предупреждению, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 августа Московскую область россии атаковали неизвестные беспилотники, несколько взрывов прогремело над подмосковным Одинцово, в Трёхгорке и Красногорске. Один из БПЛА долетел до москвы и упал в районе Москва-Сити, повредив крышу восьмого павильона Экспоцентра. Появились фото и видео последствий.