Пришли посмотреть на пожар и поплатились: момент взрыва в Махачкале попал на видео

Есть вероятность повторных взрывов

В российской Махачкале (Дагестан) произошел взрыв на заправке, из-за чего погибли и пострадали десятки человек.

Как сообщают российские telegram-каналы, местные жители сообщают о том, что погибло 10 человек, среди которых дети. Еще около 70 человек получили ранения.

В районе ЧП жителям перекрыли газ, чтобы избежать повторных взрывов, однако региональное МВД информирует, что на заправке находилось 8 цистерн с топливом, из которых две детонировали. Поэтому есть риски того, что взрывы повторятся.

При этом местные жители информируют, что полностью сгорел автобус с людьми, а некоторые сообщают, что пассажирами были несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет.

Предварительно установлено, что большинство пострадавших являлись зеваками, которые собрались посмотреть на то, как горит здание автосервиса. Когда произошел взрыв, они не смогли вовремя укрыться в безопасном месте.

Вместе с тем, в сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва.

Как сообщалось ранее, в Уссурийске после сильных дождей прорвало дамбу, которая защищала город от наводнений. Вода залила улицы, затопила дома и квартиры, сносит мосты.