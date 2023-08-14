В Дагестане прогремел взрыв на АЗС, огонь перекинулся на жилые дома: десятки погибших и пострадавших (видео)

Предварительно установлено, что взорвался газовый баллон

В российской Махачкале (Дагестан) произошел масштабный пожар на автомобильной заправке, из-за чего есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщают российские пропагандистские каналы, взрывная волна была настолько сильной, что в соседних зданиях выбило окна.

При этом окончательное количество жертв пока не известно, однако предварительно есть информация о 8 или 10 погибших. Еще минимум 13 человек получили травмы, однако число обращений к медикам растет. По другим источникам пострадавших уже более 50.

Известно также, что среди пострадавших есть минимум один ребенок, его родителей ищут.

Сообщается, что взрыв газового баллона прогремел в здании автосервиса у ТЦ "Глобус" на выезде из города, после чего загорелась АЗС "Nafta24". Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили, а затем и на соседние здания. Всего площадь возгорания оценили в 500 квадратных метров.

Жителей ближайших домов эвакуируют.

Как сообщалось ранее, в Уссурийске после сильных дождей прорвало дамбу, которая защищала город от наводнений. Вода залила улицы, затопила дома и квартиры, сносит мосты.