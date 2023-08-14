У Дагестані пролунав вибух на АЗС, вогонь перекинувся на житлові будинки: десятки загиблих та постраждалих (відео)

Попередньо встановлено, що вибухнув газовий балон

У російській Махачкалі (Дагестан) сталася масштабна пожежа на автомобільній заправці, через що є загиблі та постраждалі.

Як повідомляють російські пропагандистські канали, вибухова хвиля була настільки сильною, що у сусідніх будинках вибило вікна.

При цьому остаточна кількість жертв поки не відома, проте попередньо є інформація про 8 чи 10 загиблих. Ще щонайменше 13 людей отримали травми, проте кількість звернень до медиків зростає. За іншими джерелами постраждалих уже понад 50.

Відомо також, що серед постраждалих є щонайменше одна дитина, її батьків шукають.

Повідомляється, що вибух газового балона пролунав у будівлі автосервісу біля ТЦ "Глобус" на виїзді з міста, після чого спалахнула АЗС "Nafta24". Вогонь перекинувся на припарковані поряд автомобілі, а згодом і на сусідні будівлі. Загалом площу загоряння оцінили у 500 квадратних метрів.

Мешканців найближчих будинків евакуювали.

Як повідомлялося раніше, в Уссурійську після сильних дощів прорвало дамбу, яка захищала місто від повеней. Вода залила вулиці, затопила будинки та квартири, зносить мости.