Прийшли подивитися на пожежу і поплатилися: момент вибуху у Махачкалі потрапив на відео

Є ймовірність повторних вибухів

У російській Махачкалі (Дагестан) стався вибух на заправці, через що загинули та постраждали десятки людей.

Як повідомляють російські telegram-канали, місцеві жителі повідомляють, що загинуло 10 людей, серед яких діти. Ще близько 70 людей отримали поранення.

У районі НП мешканцям перекрили газ, щоб уникнути повторних вибухів, проте регіональне МВС інформує, що на заправці перебувало 8 цистерн із паливом, з яких дві детонували. Тому є ризики того, що вибухи повторяться.

При цьому місцеві жителі інформують, що повністю згорів автобус із людьми, а деякі повідомляють, що пасажирами були неповнолітні віком від 15 до 17 років.

Попередньо встановлено, що більшість постраждалих були роззявами, які зібралися подивитися на те, як горить будівля автосервісу. Коли стався вибух, вони не змогли вчасно сховатися у безпечному місці.

Разом з тим, у мережі з’явилося відео, на якому відображено момент вибуху.

Як повідомлялося раніше, в Уссурійську після сильних дощів прорвало дамбу, яка захищала місто від повеней. Вода залила вулиці, затопила будинки та квартири, зносить мости.