Шести российским портам приготовиться: Украина сделала официальное предупреждение оккупантам

Предупреждение действует с 4 августа и до отмены

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов на Черном море.

Такая информация содержится в прибрежном сообщении (Coastal Warning) "Госгидрогафии".

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", — сказано в сообщении на сайте государственного учреждения "Госгидрогафия" Государственной службы морского и речного транспорта.

Предупреждение было опубликовано 4 августа и будет действовать до последующей отмены. Основание — данных Военно-морских сил ВСУ.

Также согласно предупреждению, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявили, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты рф или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 5 августа в районе Крымского моста в результате спецоперации СБУ морскими дронами был поврежден подсанкционный российский танкер SIG. У судна него пробоина, затоплен машинный зал, самостоятельно двигаться оно не может.

Кроме того, в ночь на 4 августа, Украина ударила надводными дронами по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Судно оттянули на берег, у него существенные повреждения.