Шістьом російським портам приготуватися: Україна зробила офіційне попередження окупантам

Попередження діє з 4 серпня до скасування

Україна оголосила про воєнну загрозу судноплавству в акваторії шести російських портів на Чорному морі.

Така інформація міститься в прибережному повідомленні (Coastal Warning) "Держгідрогафії".

"Військова загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", — йдеться в повідомленні на сайті державної установи "Держгідрогафія" Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження було опубліковано 4 серпня і діятиме до наступного скасування. Підстава – дані Військово-морських сил ЗСУ.

Також згідно з попередженням, судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонено як небезпечне з 05.00 20 липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України заявило, що всі судна, які з 21 липня будуть направлятися в порти росії або окуповані українські порти, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 5 серпня в районі Кримського мосту внаслідок спецоперації СБУ морськими дронами було пошкоджено підсанкційний російський танкер SIG. У судна пробоїна, затоплено машинну залу, самостійно рухатися воно не може.

Крім того, в ніч на 4 серпня Україна вдарила надводними дронами по великому десантному кораблю "Оленєгорський горняк" у бухті Новоросійська. Судно відтягли на берег, у нього суттєві ушкодження.