Лесные пожары наделали бед в Штатах: десятки жертв, уничтожен исторический город (фото и видео)

По меньшей мере 1 700 строений было разрушено

На Гавайях бушует один из крупнейших лесных пожаров в истории США — огонь, который быстро распространяется из-за сильного ветра, охватил Большие Гавайи и Мауи, а исторический город Лахайна превратился в дымящиеся руины. Погибло как минимум 53 человека.

Об этом сообщает The Washington Post.

Огонь все еще не локализован

Лесные пожары на Мауи являются самыми смертоносными в Соединенных Штатах с 2018 года, ожидается, что количество жертв вырастет еще. Большие территории остались без электричества. Власти проводят масштабную эвакуацию, сотни семей покинули свои дома. Количество пропавших без вести пока не установлено.

Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. Фото twitter/@Helloimmorgan

Лесные пожары происходят на Гавайских островах каждый год, однако в этот раз они особенно разрушительны. По крайней мере, 1700 строений было разрушено, почти 11 000 человек на Мауи все еще остаются без электричества.

Пожарам способствует засуха. Фото twitter/@Helloimmorgan

По состоянию на 10 августа пожар на Мауи локализован на 70 процентов, а в Лахайне — на 80 процентов. Ни один из очагов возгорания пока не удалось локализовать полностью.

Стоит отметить, что Лахайна — это исторический туристический и экономический центр с населением 9 тысяч человек, а Мауи — популярный туристический остров.

Последствия пожара в Лахайне. Фото Гриффин Гибсон

Президент США Джо Байден распорядился направить федеральную помощь для устранения последствий пожаров на Гавайях, сообщается на сайте Белого дома.

Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь имущества и другие программы, помогающие преодолеть последствия стихийного бедствия.

Как сообщал "Телеграф", в июле масштабные лесные пожары охватили Португалию, Испанию, Грецию, Хорватию и Италию, огонь забрал жизни десятков людей и вызвал значительные разрушения.