Лісові пожежі наробили лиха у Штатах: десятки жертв, знищене історичне місто (фото та відео)
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Щонайменше 1 700 будівель було зруйновано
На Гаваях вирує одна з найбільших лісових пожеж в історії США — вогонь, який швидко поширюється через сильний вітер, охопив Великі Гаваї та Мауї, а історичне місто Лахайна перетворилося на руїни, що димляться. Загинуло щонайменше 53 особи.
Про це повідомляє The Washington Post.
Лісові пожежі на Мауї є найбільш смертоносними у Сполучених Штатах з 2018 року, очікується, що кількість жертв зросте ще. Великі території залишились без електрики. Влада проводить масштабну евакуацію, сотні сімей залишили свої будинки. Кількість зниклих безвісти поки не встановлена.
Лісові пожежі відбуваються на Гавайських островах щороку, проте цього разу вони особливо руйнівні. Принаймні 1700 будівель було зруйновано, майже 11 000 людей на Мауї все ще залишаються без електрики.
Станом на 10 серпня пожежу на Мауї локалізовано на 70 відсотків, а в Лахайні – на 80 відсотків. Жоден із осередків займання поки що не вдалося локалізувати повністю.
Варто зазначити, що Лахайна – це історичний туристичний та економічний центр із населенням 9 тисяч осіб, а Мауї – популярний туристичний острів.
Президент США Джо Байден наказав направити федеральну допомогу для усунення наслідків пожеж на Гаваях, повідомляється на сайті Білого дому.
Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинків, недорогі кредити для покриття незастрахованих втрат майна та інші програми, що допомагають подолати наслідки стихійного лиха.
Як повідомляв "Телеграф", у липні масштабні лісові пожежі охопили Португалію, Іспанію, Грецію, Хорватію та Італію, вогонь забрав життя десятків людей та спричинив значні руйнування.