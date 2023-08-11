Лісові пожежі наробили лиха у Штатах: десятки жертв, знищене історичне місто (фото та відео)

Щонайменше 1 700 будівель було зруйновано

На Гаваях вирує одна з найбільших лісових пожеж в історії США — вогонь, який швидко поширюється через сильний вітер, охопив Великі Гаваї та Мауї, а історичне місто Лахайна перетворилося на руїни, що димляться. Загинуло щонайменше 53 особи.

Про це повідомляє The Washington Post.

Вогонь все ще не локалізований

Лісові пожежі на Мауї є найбільш смертоносними у Сполучених Штатах з 2018 року, очікується, що кількість жертв зросте ще. Великі території залишились без електрики. Влада проводить масштабну евакуацію, сотні сімей залишили свої будинки. Кількість зниклих безвісти поки не встановлена.

Полум’я швидко поширюється через сильний вітер. Фото twitter/@Helloimmorgan

Лісові пожежі відбуваються на Гавайських островах щороку, проте цього разу вони особливо руйнівні. Принаймні 1700 будівель було зруйновано, майже 11 000 людей на Мауї все ще залишаються без електрики.

Пожежам сприяє посуха. Фото twitter/@Helloimmorgan

Станом на 10 серпня пожежу на Мауї локалізовано на 70 відсотків, а в Лахайні – на 80 відсотків. Жоден із осередків займання поки що не вдалося локалізувати повністю.

Варто зазначити, що Лахайна – це історичний туристичний та економічний центр із населенням 9 тисяч осіб, а Мауї – популярний туристичний острів.

Наслідки пожежі у Лахайні. Фото Гриффін Гібсон

Президент США Джо Байден наказав направити федеральну допомогу для усунення наслідків пожеж на Гаваях, повідомляється на сайті Білого дому.

Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинків, недорогі кредити для покриття незастрахованих втрат майна та інші програми, що допомагають подолати наслідки стихійного лиха.

Як повідомляв "Телеграф", у липні масштабні лісові пожежі охопили Португалію, Іспанію, Грецію, Хорватію та Італію, вогонь забрав життя десятків людей та спричинив значні руйнування.