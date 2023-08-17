В россии сразу два масштабных пожара: фото и видео

Едва ли не каждый день в россии вспыхивают мощные пожары, утром 17 августа их как минимум два: в городе Волгоград на металлургическом заводе "Красный Октябрь" загорелось трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров. Кроме того, загорелась многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге, которая еще строится.

Об этом сообщают росСМИ.

Столб густого черного дыма от горящего масла поднимается высоко в небо.

По информации пресс-службы ГУ МЧС рф по Волгоградской области, пожар вспыхнул около 9:00, угрозы распространения огня нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Возгорание тушат пеной.

"Пенная атака необходима из-за горения масла, ГСМ. Пожарные работают по очереди, по 4 человека в звене, меняются каждые 10 минут. Температура очень высокая, что осложняет тушение возгорания", — сообщили в МЧС рф.

Стоит отметить, что завод "Красный Октябрь" в Волгограде производит металлопрокат специальных марок стали. Он владеет около 30% российского рынка нержавеющих сталей.

Также утром 17 августа в Екатеринбурге начался пожар на многофункциональной ледовой арене, которая находится в процессе строительства. РосСМИ публикуют фото с места. Строительство арены началось в 2019 году, завершение планировалось к 2023 году, однако отложено на декабрь 2024 года.

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