У росії одразу дві масштабні пожежі: фото та відео

Причини займань невідомі

Чи не щодня в росії спалахують потужні пожежі, вранці 17 серпня їх щонайменше дві: у місті Волгоград на металургійному заводі "Красный октябрь" спалахнула трансформаторне мастило на площі 50 квадратних метрів. Крім того, спалахнула багатофункціональна льодова арена в Єкатеринбурзі, яка ще будується.

Про це повідомляють росЗМІ.

Стовп густого чорного диму від мастила, що горить, здіймається високо в небо.

За інформацією прес-служби ГУ МНС рф по Волгоградській області, пожежа спалахнула близько 9:00, загрози поширення вогню немає. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Загоряння гасять піною.

"Пінна атака необхідна через горіння олії, ПММ. Пожежні працюють по черзі, по 4 людини у ланці, змінюються кожні 10 хвилин. Температура дуже висока, що ускладнює гасіння загоряння", — повідомили в МНС рф.

Варто зазначити, що завод "Красный октябрь" у Волгограді виробляє металопрокат спеціальних марок сталі. Він має близько 30% російського ринку нержавіючих сталей.

Близько 11:30 у МНС рф заявили, що пожежу на заводі ліквідовано.

Також вранці 17 серпня у середмісті Єкатеринбурга почалася пожежа на багатофункціональній льодовій арені, яка перебуває у процесі будівництва. РосЗМІ публікують фото з місця. Будівництво арени розпочалось у 2019 році, завершення планувалося до 2023 року, проте відкладено на грудень 2024 року.

Повідомляється, що займання локалізували на 10 квадратних метрах, евакуйовано 200 осіб.

Як раніше розповідав "Телеграф", у російській Махачкалі (Дагестан) 14 серпня стався вибух та масштабна пожежа на автомобільній заправці. Кількість загиблих перевищила 30 людей.