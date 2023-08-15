Залишилися одні руїни: кількість жертв вибуху в Махачкалі продовжує зростати (фото та відео)

Розбір завалів ще не завершено

У російській Махачкалі (Дагестан) стався вибух та масштабна пожежа на автомобільній заправці. Кількість загиблих станом на ранок 15 серпня перевищує 30 людей, проте цифра може зростати, оскільки завали продовжують розбирати.

UPD. За даними МОЗ росії, кількість загиблих досягла 35. Ще 80 людей постраждали. У лікарнях перебуває 63 з них, стан 11 – тяжкий.

Раніше МНС Росії повідомляло, що загинуло 30 осіб, а постраждало — 105.

Нагадаємо, увечері 14 серпня вибух газового балона пролунав у будівлі автосервісу біля ТЦ "Глобус" на виїзді з Махачкали, після чого спалахнула АЗС "Nafta24". Вогонь перекинувся на припарковані поряд автомобілі, а згодом і на сусідні будівлі. Загалом площу загоряння оцінили у 500 квадратних метрів.

За словами місцевих жителів, повністю згорів автобус із людьми, а деякі повідомляють, що пасажирами були неповнолітні віком від 15 до 17 років.

Як повідомляв "Телеграф", більшість постраждалих — люди, які зібралися подивитися на те, як горить будівля автосервісу. Коли стався вибух, вони не змогли вчасно втекти на достатню відстань. Момент вибуху потрапив на відео.