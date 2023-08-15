Остались одни руины: количество жертв взрыва в Махачкале продолжает расти (фото и видео)

Разбор завалов еще не завершен

В российской Махачкале (Дагестан) произошел взрыв и масштабный пожар на автомобильной заправке. Количество погибших по состоянию на утро 15 августа достигло 33 человек, однако эта цифра может расти, так как завалы продолжают разбирать.

По данным росСМИ, уже известно, что погибло 33 человека, еще 80 пострадали.

Ранее МЧС рф сообщало, что погибло 30 человек, а пострадало — 105.

Напомним, вечером 14 августа взрыв газового баллона прогремел в здании автосервиса у ТЦ "Глобус" на выезде из Махачкалы, после чего загорелась АЗС "Nafta24". Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили, а затем и на соседние здания. Всего площадь возгорания оценили в 500 квадратных метров.

По словам местных жителей, полностью сгорел автобус с людьми, а некоторые сообщают, что пассажирами были несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет.

Как сообщал "Телеграф", большинство пострадавших — люди, которые собрались посмотреть на то, как горит здание автосервиса. Когда произошел взрыв, они не смогли вовремя убежать на достаточное расстояние. Момент взрыва попал на видео.