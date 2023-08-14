"Долар по 100. Путін, ти о**їв": у росії божеволіють через падіння рубля (відео)

Росіяни обурюються у мережі

У росії вперше з 23 березня 2022 рубль перетнув психологічний рубіж 100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані Мосбіржі, у понеділок вранці, 14 серпня, долар піднявся вище за 101 рубль. При цьому курс євро в росії вже вище 110 рублів. Це вперше із березня минулого року.

Так, за даними Bloomberg, протягом поточного року російська валюта ослабла приблизно на 25% щодо долара. У зв’язку з цим росія зайняла своє почесне місце в трійці найгірших ринків, що розвиваються, з турецькою лірою й аргентинським песо.

При цьому курс євро в росії вже вище 110 рублів на Мосбіржі. Це вперше із 23 березня 2022 року.

Порівняно з піковим значенням у червні минулого року вартість рубля впала практично вдвічі. Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна неодноразово заявляла, що основною причиною слабкості рубля є погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Як відреагували росіяни

У соціальних мережах можна зустріти велику кількість гнівних коментарів у зв’язку з ситуацією, що склалася з рублем.

Водночас у російському місті Сургут оригінально відреагували на цю новину, і диктатору володимиру Путіну вирішили відкрито висловити, що про нього думають. На будівлі одного з інформагентств у місті зламали рядок, що біжить. Тепер на ній транслюється наступна фраза "100 рублів за долар. Ти а** ел. путін х**ло і злодій". Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Наголошується, що йдеться про будівлю СІА-ПРЕС у Сургуті. Хто зламав рядок, що біжить, у Росії поки що не з’ясували.

До речі, такі хакерські хакери користувачі мережі також схвалюють і відзначають, що хоч таким чином проявляється свобода слова в росії.

Як реагує мережа

Популярний блогер і бізнесмен Роман Шрайк у своєму Telegram-каналі проаналізував ситуацію на валютному ринку росії та підкреслив, що "100 рублів за долар — це симптом хвороби".

Також він додав, що таку позначку російський рубль перетнув тільки зараз.

Військовий аналітик Ян Матвєєв на своїй сторінці в Twitter також не зміг пройти повз цю гучну тему і залишив свій коментар про "сотку".

Користувачі соціальних мереж жартують над черговим "успіхом" росії.

Нагадаємо, раніше економіст Ярослав Романчук розповів "Телеграфу", як повномасштабна війна в Україні вплинула на російську економіку.