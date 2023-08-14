"Доллар по 100. Путин, ты о**ел": в россии сходят с ума из-за падения рубля (видео)

Рубль пересек психологическую отметку впервые с марта 2022 года

В российском городе Сургут оригинально отреагировали на ситуацию на валютном рынке после того, как рубль пересек психологический рубеж 100 за доллар. В связи с этим российскому диктатору решили открыто высказать, что о нем думают.

Так, на здании одного из информагентств в городе взломали бегущую строку. Теперь на ней транслируется следующая фраза "100 рублей за доллар. Ты а**ел. путин х**ло и вор". Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Отмечается, что речь идет о здании СИА-ПРЕСС в Сургуте. Кто взломал бегущую строку, в россии пока еще не выяснили.

Стоит добавить, что российский рубль пересек психологическую отметку впервые с марта 2022 года. По данным Bloomberg, в течение текущего года российская валюта ослабла примерно на 25% по отношению к доллару. В связи с этим рф заняла свое почетное место в тройке худших развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо.

При этом курс евро в рф уже выше 110 рублей на Мосбирже. Это впервые с 23 марта 2022 года.

В сравнении с пиковым значением в июне прошлого года стоимость рубля упала практически вдвое. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что основной причиной слабости рубля является ухудшение условий внешней торговли.

Как реагирует сеть

Популярный блогер и бизнесмен Роман Шрайк в своем Telegram-канале проанализировал ситуацию на валютном рынке россии и подчеркнул, что "100 рублей за доллар — это симптом болезни".

Также он добавил, что такую отметку российский рубль пересек только сейчас.

Военный аналитик Ян Матвеев на своей странице в Twitter также не смог пройти мимо этой громкой темы и оставил свой комментарий о "сотке".

Пользователи социальных сетей подшучивают над очередным "успехом" россии.

Вернемся ко взлому бегущей строки. Такие выходки хакеров пользователи сети также одобряют и отмечают, что хоть таким образом проявляется свобода слова в россии.

Напомним, ранее экономист Ярослав Романчук рассказал "Телеграфу", как полномасштабная война в Украине повлияла на российскую экономику.