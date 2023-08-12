В сети лишь посмеялись над диктатором

Президент рф владимир путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника. Именно благодаря политике главы кремля российские атлеты не допущены практически ко всем международным соревнованиям.

Соответствующее заявление путина доступно на официальном сайте кремля. В сети россияне "поблагодарили" президента за то, что тот вернул рф в 19 век.

"Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни.

В россии развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы", — заявил путин.

В сети лишь посмеялись над очередным очень "важным" заявлением путина. Пользователи в рф напомнили диктатору о стремительном падении рубля.

В рф понимают, что могут остаться без Олимпийских игр, а потому путин приказал провести в россии альтернативные Игры.

Ранее Латвия призвала не допускать россиян к Олимпийским играм в Париже.