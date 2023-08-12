"Рубль упал и отжимается": путин поздравил россиян с Днем физкультурника
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В сети лишь посмеялись над диктатором
Президент рф владимир путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника. Именно благодаря политике главы кремля российские атлеты не допущены практически ко всем международным соревнованиям.
Соответствующее заявление путина доступно на официальном сайте кремля. В сети россияне "поблагодарили" президента за то, что тот вернул рф в 19 век.
"Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни.
В россии развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы", — заявил путин.
В сети лишь посмеялись над очередным очень "важным" заявлением путина. Пользователи в рф напомнили диктатору о стремительном падении рубля.
В рф понимают, что могут остаться без Олимпийских игр, а потому путин приказал провести в россии альтернативные Игры.
Ранее Латвия призвала не допускать россиян к Олимпийским играм в Париже.