Российский рубль летит вниз: банкиры рф в растерянности

За один цент россиянам придется отдать почти 100 рублей

Российский рубль продолжает дешеветь с самого начала полномасштабной войны. После относительного затишья "деревянный" снова сорвался в "крутое пике".

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что российская валюта уже шестой день подряд обновляет минимальные значения с первого месяца "СВО" (войны с Украиной — Ред.). Тогда курс доллара поднимался до 97,48 рубля (максимум с 25 марта 2022 года), а евро достиг 107,09 рубля (максимум с 24 марта 2022 года).

Сейчас за 1 доллар россиянам приходится отдавать уже 98 рублей.

С евро картина не лучше — 107,7 рублей.

Все это, поясняют эксперты, не ведет ни к чему хорошему для экономики страны агрессора — слабый рубль сулит экономике сильнейший с начала полномасштабной войны разгон инфляции.

"Спрос на валюту на российском валютном рынке продолжает превышать ее предложение", — резюмирует эксперт, добавляя, что доходы экономики от экспорта падают, в том числе из-за западных санкций, а кроме того, все больше сделок проходит "в рублях".

Другой российский эксперт и вовсе говорит, что приток валюты на рынок от внешней торговли фактически обнулился.

"Если исключить экспорт в рублях, то отток валюты даже превысил ее приток на $0,1 млрд. "Вся валюта так или иначе остается на офшоре, что ведет к дальнейшей деградации внутреннего валютного рынка", — говорит он.

При том, что перспективы печальные, они еще и непонятные.

"Что будет дальше, с трудом понимают, возможно, даже в ЦБ", — считает собеседник издание The MoscowTimes.

Один из аналитиков говорит, что 98 за доллар — это не предел, а кремлю придется искать решения для обуздания девальвации.

Напомним, ранее мы писали о том, что у россиян все плохо и с торговлей зерном, которое они должны теперь возить втридорога на старых посудинах.