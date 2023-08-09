Російський рубль летить вниз: банкіри рф розгублені

За один цент росіянам доведеться віддати майже 100 рублів

Російський рубль продовжує дешевшати з самого початку повномасштабної війни. Після відносного затишшя "дерев’яний" знову зірвався у "круте піке".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що російська валюта вже шостий день поспіль оновлює мінімальні значення з першого місяця "СВО" (війни з Україною – Ред.). Тоді курс долара піднімався до 97,48 рубля (максимум із 25 березня 2022 року), а євро досяг 107,09 рубля (максимум із 24 березня 2022 року).

Сьогодні за 1 долар росіянам доводиться віддавати вже 98 рублів.

З євро картина не краща – 107,7 рублів.

Все це, пояснюють експерти, не веде ні до чого хорошого для економіки країни агресора — слабкий рубль обіцяє економіці найсильніший з початку повномасштабної війни розгін інфляції.

"Попит на валюту на російському валютному ринку продовжує перевищувати її пропозицію", — резюмує експерт, додаючи, що доходи економіки від експорту падають, у тому числі через західні санкції, а крім того, дедалі більше операцій відбувається "у рублях".

Інший російський експерт взагалі каже, що приплив валюти на ринок від зовнішньої торгівлі фактично обнулився.

"Якщо виключити експорт у рублях, то відтік валюти навіть перевищив її приплив на $0,1 млрд. "Вся валюта так чи інакше залишається на офшорі, що веде до подальшої деградації внутрішнього валютного ринку", — каже він.

При тому, що перспективи сумні, вони ще й незрозумілі.

"Що буде далі, важко розуміють, можливо, навіть у ЦБ", — вважає співрозмовник видання The MoscowTimes.

Один із аналітиків каже, що 98 за долар — це не межа, а кремлю доведеться шукати рішення для приборкання девальвації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у росіян все погано і з торгівлею зерном, яке вони мають тепер возити втридорога на старих посудинах.