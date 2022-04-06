"Держать курс — безумие": российскому рублю обещают печальный конец

Экономические эксперты дают российскому рублю крайне неутешительные прогнозы

Известный украинский экономист Михаил Кухарь детально проанализировал ситуацию на валютном рынке российской федерации и сообщил, что будет с российским рублем в текущем, 2022 году.

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Экономический обзор ситуации, сложившейся в россии из-за введения санкций, специалист обнародовал на своей странице в соцсети.

По словам Кухаря, валютный рынок российской федерации имеет крайне ограниченную "площадку" торгов, где продавцы валюты-экспортеры вынуждены продавать около 80% своей финансовой выручки. Что касается импортеров, то они к так называемым "площадкам" не допущены или административно ограничены в его покупке.

Нерезиденты – вообще тотально лишенные возможности купить валюту за рубли включительно по 3 сентября, однако даже приобретенная до сих пор за рубли валюта, находящаяся на расчетных счетах не санкционных банковских учреждений, подчиняется определенным ограничениям для трансграничных платежей.

Если рассматривать вопросы со стороны простых жителей российской федерации, то ситуация в разы хуже, ведь россиянам запрещено покупать или снимать у валютных депозитов более 10 тысяч долларов в месяц.

Эксперт убежден, что центробанк россии и дальше будет пытаться укрепить национальную валюту, ведь должен выполнять функцию не рыночного индикатора, а конфискационного механизма, с помощью которого правительство сможет выгоднее скупать валюту у экспортеров по заниженным ценам.

По состоянию на сегодняшний день, уверяет экономист, котировка коммерческих продаж долларов для физических лиц в банках уменьшилась со 120-150 до 100-110 RUB/USD. В сложившейся ситуации россияне, являющиеся клиентами банков рф, не в состоянии снять со своих счетов больше, чем 10 тысяч долларов в месяц, им запрещено рассчитаться в валюте за любые товары или услуги за рубежом, а также осуществлять трансграничные платежи, не в нарушение валютного законодательства.

По словам Кухаря, межбанковский валютный рынок снизился в объемах с начала войны и ограничен с $20 до $2 млрд на торговый день, для других экспортеров из россии доступ к валюте стал ниже практически в 20 раз. Пока только 5% поставщиков импорта имеют возможность приобрести нужную валюту для приобретения товаров, оборудования или комплектующих.

"Все наблюдатели сходятся во мнении, что долго искусственно укреплять рубль россии не удастся. Держать довоенный курс "сжигая" по 40 млрд дол. резервов в месяц на интервенции — это безумие, которое не сможет продлиться больше 2-3 месяцев", — подытожил экономист, ссылаясь на сведения представителя одного из банков в лондонском Сити, давно работающего с россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский экономический эксперт Михаил Кухарь дал неутешительный прогноз для кошельков простых жителей россии после падения экономики из-за введения жестких санкций странами Запада.