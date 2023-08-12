У мережі лише посміялися з диктатора

Президент рф володимир путін привітав спортсменів з Днем фізкультурника. Саме завдяки політиці глави кремля російські атлети не допущені практично до всіх міжнародних змагань.

Відповідна заява путіна доступна на офіційному сайті кремля. У мережі росіяни "подякували" президентові за те, що той повернув рф в 19 століття.

"Це свято по праву вважається загальнонародним, адже воно відзначається по всій країні й об’єднує величезну кількість людей – тих, хто професійно займається спортом, і, звичайно, численних прихильників здорового, активного способу життя.

У росії розвитку масового фізкультурного руху приділяється пріоритетна увага. Будуються тренувальні та оздоровчі комплекси, льодові палаци та стадіони", — заявив путін.

У мережі лише посміялися з чергової дуже "важливої" заяви путіна. Користувачі у рф нагадали диктатору про стрімке падіння рубля.

У рф розуміють, що можуть залишитися без Олімпійських ігор, а тому путін наказав провести в росії альтернативні Ігри.

Раніше Латвія закликала не допускати росіян до Олімпійських ігор у Парижі.