Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук специально для "Телеграфа" подвел итоги 2022 года

В конце года многие подводят его итоги для украинской экономики, которая, безусловно, может сделать рывок после нашей победы над российским агрессором.

Мне показалось интересным подытожить год российской экономики. Там, увы, не всё так плохо, как могло бы быть. Но и хорошего, понятно, тоже мало. Особенно учитывая, что санкции начнут приносить главные плоды в будущем. А репутационные потери, равно как и потеря рынков – это и вовсе стратегическое поражение рф с далеко идущими последствиями.

Выделил пять основных моментов.

1. Страна-агрессор попала под системные санкции (самые мощные в мире), иностранные компании уходят с ее рынка. Российский тоталитарный режим стал токсичным для цивилизованных стран. Произошла практически полная консолидация Запада (и не только его) в осуждении преступлений рф.

2. Произошло поражение мягкой силы россии (подкупы, лоббизм, коррупция, пропаганда), особенно в Европе, где та создавалась в течение 20 лет. Не просто поддерживать рф, но и вести с ней бизнес становится репутационно ущербно.

3. Относительный успех по работе нефтяного и газового рынка. Вопреки прогнозам, россияне почти за год открытой войны против Украины, несмотря все свои военные преступления и откровенный геноцид украинцев, смогли много заработать на энергоносителях. Не получилась в 2022 году полноценная блокада. Российская экономика, хоть и упала на 3-5%, но в долларовом выражении, из-за курсовых разниц, из-за того, что рынок валюты стал очень куцым, увеличилась до более 2 трлн долларов. То есть экономический и финансовый потенциал нацистской россии, к сожалению, остается на достаточно высоком уровне.

4. Рост схематоза, серых поставок, параллельного импорта – поставка необходимых средств и товаров, в том числе для военно-промышленного комплекса. Те же дроны и ракеты, летящие на Украину, сделаны при помощи компонентов, поставленных уже после введения санкций. В этом плане, де-факто, рф при помощи существующих механизмов, помощи ряда стран-партнеров, научилась обходить ограничения. Ставка на то, что они после формального принятия серьезно ударят по агрессору, увы, не сработала.

5. Уровень экономического невежества и зомбирования российских граждан оказался гораздо сильнее, чем можно было предполагать. Надежды, что первые сто тысяч жертв заставят их протестовать против войны, похоже, не оправдываются. Такое ощущение, что и у путина, и вообще у большинства российских граждан фактор смерти и тех чудовищных преступлений, которые они творят, не смогли выбить из головы ту ложь, которую два десятка лет сеяла российская пропаганда. Типа – "мы стоим за свою землю, мы воюем, чтобы заставить украинских нацистов сесть за стол переговоров, наша экономика – самая крутая, а войска – самые лучшие". Всё по Оруэллу: война – это мир, ложь – это правда и так далее. Нужно усиливать давление на агрессора. И уже понятно, что не столько создание россиянам экономических сложностей, сколько нанесение им поражений на поле боя может стать решающим фактором нашей победы.