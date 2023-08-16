Другий за день: в росії "раптово" помер генерал, який курував будівництво резиденції путіна

Причина смерті поки не називається

У Росії помер уже другий за день генерал. Після новини про смерть колишнього заступника міністра оборони з’явилася інформація про те, що у в’язниці помер колишній начальник ФСТ.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Йдеться про генерала геннадія лопирьова. За даними пропагандистів, колишній керівник Служби охорони на Кавказі (ФСО) "раптово" помер у виправній колонії №3.

Стверджується, що у лопирьова нібито погіршився стан здоров’я і його швидко госпіталізували до Рязанської обласної лікарні, але його так і не вдалося врятувати. Причина смерті поки що не називається.

Хто такий лопирьов

У листопаді 2017 року суд засудив геннадія лопирьова до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції. Слідство встановило, що він приймав хабарі від бізнесменів за свою допомогу у укладанні та виконанні державних контрактів на будівельно-ремонтні роботи.

Сам він не визнавав своєї провини.

Як пишуть деякі ЗМІ, крім прямих обов’язків у лопирьова були й особливі завдання. Наприклад, він займався будівництвом резиденції путіна "Бочарів Струмок" поруч із Сочі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 липня ЗСУ ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Також ми повідомляли, що у Запорізькій області було ліквідовано непростого російського пропагандиста.