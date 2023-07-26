"Карлсон" відлітався: в Україні ліквідували пропагандиста-кадировця

Пропагандист був командиром у підрозділі "кадировців"

Знищення прокремлівських військових блогерів продовжується і не встигли в росії поховати пропагандиста Михайла Лучина, як стало відомо про ліквідацію ще одного.

Так український блогер Денис Казанський повідомив, що під час бойових дій було ліквідовано окупанта на ім’я Данило, який вів телеграм-канал Карлсон-News.

Зазначається, що він був командиром загону безпілотників у складі підрозділу "Ахмат", який пов’язаний із головою Чечні рамзаном кадировим.

На канал пропагандиста було підписано понад 43 тисячі читачів.

Як повідомлялося раніше, в районі П’ятихаток (Запорізька область) було ліквідовано "військора" пропагандистського видання "РІА Новини" Ростислава Журавльова, а ще трьох "репортерів" зазнали поранень. Примітно, що вони приїхали туди робити сюжет про застосування касетних боєприпасів, яким їхню групу і накрило.

Крім того, днями стало відомо про те, що ЗСУ ліквідували окупанта на ім’я Денис Іванов, який був командиром у 123-й мотострілецької бригади росії і часто любив з’являтися на російському телебаченні.