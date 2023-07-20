ЗСУ ліквідували російського воєнкора з "пікантним минулим": фото

Востаннє на зв’язок пропагандист виходив два дні тому

На Донеччині миколаївські десантники з 79-ї бригади ліквідували відомого російського воєнкора Михайла Лучина. Він разом із одним із російських підрозділів пішли на штурм, але спроба закінчилася фатально.

Про загибель росіянина повідомляють кремлівські воєнкори, а також підтвердив інформацію український блогер Сергій Стерненко. Лучин відомий фейковим відео про "укропів-нацистів" та іншими пропагандистськими заявами.

На фронті Лучин був не лише воєнкором, а й командиром взводу БпЛА. Загинув він 20 липня близько 3 години ночі під час штурму в районі Красногорівки. Напередодні воєнкор зняв черговий фейковий ролик про те, що нібито на командному пункті ЗСУ, який росіяни захопили, було знайдено нацистські символи та знаряддя тортур. Він показав картину зі свастикою та написом "Sieg Heil", що означає "Хай живе Перемога" та булаву, якою нібито катували полонених російських солдатів.

Популярність Михайло Лучин отримав після того, як українські хакери зламали його аккаунт у соцмережі та на 25 тисяч доларів, які були зібрані для допомоги російській армії, замовили фалоімітатори на "Алі Експрес". Остання активність у Telegram-каналі "Миша на Донбасі", який Лучин веде, була 18 липня. Пропагандист записав відеоповідомлення із дерев’яного укриття. Він похвалився підписникам, що знаходиться в безпечному місці, де є додаткова глибока яма для того, щоб сховатись від обстрілів напевно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ ліквідували на фронті генерал-лейтенанта Олега Цокова. Минулого року його вдалося поранити.