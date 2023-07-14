Україні не потрібно створювати свій "Моссад": Буданов висловився про ліквідацію ворогів

Ситуацію із загадковими смертями російських пропагандистів порівнюють із роботою ізраїльської розвідки

Україна не потребує створення аналога ізраїльської спецслужби "Моссад", яка займається таємними спеціальними операціями за межами країни, оскільки така структура вже існує.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю агентству Reuters.

В агентстві нагадали, що росія звинуватила українські спецслужби в нібито вбивства проросійських блогерів і журналістів, а Буданова суд у москві взагалі заочно заарештував, звинувативши в тероризмі. Журналіст порівняв ситуацію із загадковими смертями пропагандистів із роботою "Моссаду". Своєю чергою начальник ГУР не став заперечувати таку аналогію.

"Якщо ви питаєте про Моссада, знаменитого знищення ворогів своєї держави, то ми цим займалися і займатимемося. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", — сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку липня російські пропагандисти почали розповсюджувати у мережі фейк про "похорон" Кирила Буданова від імені "Телеграфа". У ньому йшлося про нібито смерть начальника ГУР під час ракетного удару.