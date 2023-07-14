Украине не нужно создавать свой "Моссад": Буданов высказался о ликвидации врагов

Ситуацию с загадочными смертями российских пропагандистов сравнивают с работой израильской разведки

Украина не нуждается в создании аналога израильской спецслужбы "Моссад", занимающейся тайными специальными операциями за пределами страны, поскольку такая структура уже существует.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью агентству Reuters.

В агентстве напомнили, что россия обвинила украинские спецслужбы в якобы убийства пророссийских блогеров и журналистов, а Буданова суд в москве и вовсе заочно арестовал, обвинив в терроризме. Журналист сравнил ситуацию с загадочными смертями пропагандистов с работой "Моссада". В свою очередь начальник ГУР не стал возражать такой аналогии.

"Если вы спрашиваете о Моссаде, знаменитом уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", — сказал Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале июля российские пропагандисты стали распространять по сети фейк о "похоронах" Кирилла Буданова от имени "Телеграфа". В нем речь шла о якобы смерти начальника ГУР во время ракетного удара.