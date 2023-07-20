ВСУ ликвидировали российского военкора с "пикантным прошлым": фото

Последний раз на связь пропагандист выходил два дня назад

В Донецкой области николаевские десантники из 79-й бригады ликвидировали известного российского военкора Михаила Лучина. Он вместе с одним из российских подразделений пошли на штурм, но попытка закончилась фатально.

О гибели россиянина сообщают кремлевские военкоры, а также информацию подтвердил украинский блогер Сергей Стерненко. Лучин известен фейковым видео про "укропов-нацистов" и другими пропагандистскими заявлениями.

На фронте Лучин был не только военкором, но и командиром взвода БпЛА. Погиб он 20 июля около 3 часов ночи во время штурма в районе Красногоровки. Накануне военкор снял очередной фейковый ролик о том, что якобы на командном пункте ВСУ, который россияне захватили, были найдены нацистские символы и орудия пыток. Он показал картину со свастикой и надписью "Sieg Heil", что означает "Да здравствует Победа" и булаву, которой якобы пытали пленных российских солдат.

Известность Михаил Лучин получил после того, как украинские хакеры взломали его аккаунт в соцсети и на 25 тысяч долларов, которые были собраны для помощи российской армии, заказали фаллоимитаторы на "Али Экспресс". Последняя активность в Telegram-канале "Миша на Донбассе", который Лучин ведет, была 18 июля. Пропагандист записал видеосообщение из деревянного укрытия. Он похвастался подписчикам, что находится в безопасном месте, где есть дополнительная глубокая яма для того, чтобы укрыться от обстрелов наверняка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ ликвидировали на фронте генерал-лейтенанта Олега Цокова. В прошлом году его удалось ранить.