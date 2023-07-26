"Карлсон" отлетался: в Украине ликвидировали пропагандиста-кадыровца

Пропагандист был командиром в подразделении "кадыровцев"

Уничтожение прокремлевских военных блогеров продолжается и не успели в россии похоронить пропагандиста Михаила Лучина, как стало известно о ликвидации еще одного.

Так украинский блогер Денис Казанский сообщил, что в ходе боевых действий был ликвидирован оккупант по имени Даниил, который вел телеграм-канал Карлсон-News.

Отмечается, что он был командиром отряда беспилотников в составе подразделения "Ахмат", которое связано с главой Чечни рамзаном кадыровым.

На канал пропагандиста было подписано более 43 тысяч читателей.

Как сообщалось ранее, в районе Пятихаток (Запорожская область) был ликвидирован "военкор" пропагандистского издания "РИА Новости" Ростислав Журавлев, а еще трое "репортеров" получили ранения. Примечательно то, что они приехали туда делать сюжет о применении кассетных боеприпасов, которым их группу и накрыло.

Кроме того, на днях стало известно о том, что ВСУ ликвидировали оккупанта по имени Денис Иванов, который был командиром в 123-й мотострелковой бригады рф и часто любил появляться на российском телевидении.