Любил захаживать к скабеевой: в Украине уничтожили "легандарного" российского командира (видео)

Преступник был ликвидирован в Луганской области

ВСУ ликвидировали еще одного российского топ-военного. На этот раз на фронте был уничтожен видный командир оккупантов, который часто посещал пропагандистские ресурсы, где его называли "легендарным".

Об этом сообщает "Телеграф".

Информация об уничтожении оккупанта по имени Денис Иванов появилась в сети еще 18 июля. Её распространили российские Telegram-паблики и даже некоторые украинские военные, например, полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Уже известно, что он являлся высокопоставленным офицером — комбригом командиром 123-й мотострелковой бригады рф (позывной "Ташкент"). Эта бригада была сформирована на базе подразделения боевиков "ЛНР". Его постоянно звали на различные российские шоу в качестве авторитетного боевого командира. Он регулярно посещал, например, пропагандистские эфиры скабеевой.

19 июля смерть Иванова признали уже и топ-пропагндисты с российских телеканалов. В его честь даже посвятили целый видеоролик.

"Новое утро, уже без "Ташкента". Прощай, командир", — говорится в сюжете "россия-1".

"Ташкент" был ликвидирован в Луганской области, но каким именно способом пока точно неизвестно. Журналист Денис Казанский называет две версии:

Первая версия — в его автомобиль мог попасть дрон-камикадзе

Вторая — комбриг был уничтожен в результате ракетного удара по российской базе в поселке Юбилейный под Луганском.

Стоит отметить, что за преступления против Украины Иванов даже был представлен к званию "Героя россии", но при жизни так его и не удостоился.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии расстреляли экс-капитана подлодки, которая обстреливала Украину ракетами.