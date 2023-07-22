"Какая потеря и всего одна": непростой российский пропагандист ликвидирован в Запорожской области

Пропагандист приехал делать материал о кассетных снарядах

После обстрела российских позиций в районе Пятихаток в Запорожской области был ликвидирован еще один из российских "военкоров" пропагандистского издания "РИА Новости" Ростислав Журавлев, а еще трое пропагандистов получили ранения.

Как информирует Baza, в российском минобороны сообщили, что Журавлев получил осколочные ранения и скончался в больнице.

Кроме него с осколочными ранениями в больницу попали фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский, "военкор" "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

В российских источниках говорится, что указанные пропагандисты готовили материал о кассетных боеприпасах и были ранены после прилета одного из таковых.

На эту новость отреагировал блогер Денис Казанский, который назвал Журавлева "счастливчиком", так как он приехал снимать сюжет о кассетных боеприпасах и им же и был ликвидирован.

Кроме того, Казанский напомнил, что Журавлев на Донбассе в 2014 году был в числе тех россиян, которые разжигали беспорядки и насилие, а также был в числе тех, кто штурмовал здание Донецкой ОГА.

Тем временем военный обозреватель Игаль Левин поинтересовался, продолжают ли российские военкоры бегать в военной форме без опознавательных знаков, делая из себя законную цель.

Другие пользователи сети новости тоже не особо расстроились.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ ликвидировали на фронте генерал-лейтенанта Олега Цокова. В прошлом году его удалось ранить.