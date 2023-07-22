"Яка втрата і лише одна": непростого російського пропагандиста ліквідовано в Запорізькій області

Пропагандист приїхав робити матеріал про касетні снаряди

Після обстрілу російських позицій у районі П’ятихаток у Запорізькій області було ліквідовано ще одного з російських "військкорів" пропагандистського видання РІА Ростислава Журавльова, а ще троє пропагандистів отримали поранення.

Як інформує Baza, у російському міноборони повідомили, що Журавльов отримав осколкові поранення і помер у лікарні.

Крім нього з осколковими пораненнями до лікарні потрапили фотокореспондент РІА Костянтин Михальчевський, "військкор" "Известий" Роман Польшаков та оператор Дмитро Шиков.

У російських джерелах йдеться про те, що зазначені пропагандисти готували матеріал про касетні боєприпаси та були поранені після прильоту одного з таких.

На цю новину відреагував блогер Денис Казанський, який назвав Журавльова "щасливчиком", оскільки він приїхав знімати сюжет про касетні боєприпаси і ним же й ліквідуваний.

Крім того, Казанський нагадав, що Журавльов на Донбасі у 2014 році був серед тих росіян, які розпалювали заворушення та насильство, а також був серед тих, хто штурмував будівлю Донецької ОДА.

Тим часом військовий оглядач Ігаль Левін поцікавився, чи продовжують російські військкори бігати у військовій формі без розпізнавальних знаків, роблячи із себе законну ціль.

Інші користувачі мережі новини теж не дуже засмутилися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ ліквідували на фронті генерал-лейтенанта Олега Цокова. Минулого року його вдалося поранити.