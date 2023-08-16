Второй за день: в россии "внезапно" умер генерал, курироваший стройку резиденции путина

Причина смерти пока не называется

В россии умер уже второй за день генерал. После новости о смерти бывшего замминистра обороны появилась информация о том, что в тюрьме скончался бывший начальник ФСО.

Об этом сообщают росСМИ.

Речь идет о генерале геннадии лопыреве. По данным пропагандистов, бывший руководитель Службы охраны на Кавказе (ФСО) "внезапно" скончался в исправительной колонии №3.

Утверждается, что у Лопырева якобы ухудшилось состояние здоровья, и его быстро госпитализировали в Рязанскую областную больницу, но его так и не удалось спасти. Причина смерти пока не называется.

Кто такой лопырев

В ноябре 2017 года суд приговорил Геннадия Лопырева к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Следствие установило, что он принимал взятки от бизнесменов за свою помощь в заключении и выполнении государственных контрактов на строительно-ремонтные работы.

Сам он не признавал свою вину.

Как пишут некоторые СМИ, помимо прямых обязанностей у лопырева были и особенные задачи. Например, он курировал стройку резиденции путина "Бочаров Ручей" рядом с Сочи.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 июля ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олег Цоков.

Также мы сообщали, что в Запорожской области был ликвидирован непростой российский пропагандист.