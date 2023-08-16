У кремлевского приспешника богатый послужной список

В россии умер бывший заместитель министра обороны генерал-полковник геннадий жидко. Оккупант, помимо прочего, мог возглавлять вс рф, когда та захватывала Мариуполь, убивая там тысячи мирных граждан.

Об этом сообщают росСМИ.

Топ-путинст скончался на 58 году жизни после продолжительной болезни.

Кто такой жидко

Занимал должность начальника штаба группировки ВС рф в Сирии в 2016 году, командующим войсками ВВО был назначен в 2018-м. В 2017-м ему было присвоено звание герой рф. В 2021 году он был назначен замминистра обороны рф, в июле 2022-го на этом посту его сменил Виктор Горемыкин.

С 6 июля по 5 октября 2022 года Геннадий Жидко вновь возглавлял войска ВВО. Некоторые СМИ сообщали, что в мае 2022-го он возглавлял войска вторжения в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 июля ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олег Цоков. Это произошло в гостинице Бердянска, по которой был нанесен прицельный ракетный удар.

Также мы сообщали, что в Запорожской области был ликвидирован непростой российский пропагандист.