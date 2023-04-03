Паника путина растет: у еще одной резиденции диктатора установили ПВО (фото)

Комплекс ПВО заметили неподалеку от места, где путин любит проводить отдых

Команда Алексея Навального обнаружила, что возле еще одной резиденции владимира путина поставили ПВО. На сей раз зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был установлен на Красной поляне в Сочи, где любит отдыхать российский диктатор.

Об этом сообщается на YouTube-канале Навальный LIVE.

На фотографии, где изображена военная техника, которую получила команда Навального, хорошо видео рельеф гор на заднем фоне. По словам соратников Навального, вычислить место, где стоит зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" было вовсе не сложной задачей.

Достаточно было открыть онлайн-карту и найти это место. Таким образом было установлено, что "Панцирь-С1" установили на Красной поляне. Им, к слову, можно сбить в воздухе всё что угодно — ракету, беспилотник или даже вертолет.

"Почему именно здесь? Все очень просто! Развлекаться путин любит тоже в полной безопасности и делает он это тут неподалеку. В километре от противоракетной установки стоит комплекс зданий, который формально никакого отношения вообще иметь к президенту не может. Все это — 20 га земли, два огромных дома, корпус для сопровождающих лиц, вертолетная площадка и и даже собственный подъемник с ВИП кабинками. Это все по документам принадлежит "Газпрому"", — говорится в ролике.

Отмечается, что на самом деле это секретная зимняя резиденция путина, где он любит кататься на лыжах. А чтобы обезопаситься еще больше, видимо, он решил, что рядом не помешает зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Стоит добавить, что в начале 2023 года ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 были установлены возле двух резиденций Путина – на Валдае и в Ново-Огарево.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе этого года в москве начали размещать ЗПРК "Панцирь-С1" прямо на крышах построек. Так, техника появилась на крыше здания минобороны россии, а также на обычном офисном здании, расположенном в двух километрах от кремля.