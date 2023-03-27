В сети раскрыли секрет длинного стола путина: кто рассаживает за ним гостей (видео)

путин любит садить гостей подальше от себя

Длинный стол российского диктатора владимира путина не раз становился предметом шуток и обсуждений. К примеру, недавно его высмеяли в американском мультсериале "Симпсоны".

Однако ранее публика точно не знала, по какому именно принципу гости определяют расстояние, на котором будут сидеть. Как оказалось, путин сам выбирает, насколько далеко сядет его гость за этим столом. В сети распространили видео, где диктатор зовет чиновника сесть поближе, поскольку тот избрал слишком большую дистанцию.

Человек берет стульчик и переносит его с собой, путин показывает рукой, чтобы он подошел еще ближе. Впрочем, на приличном от себя расстоянии в несколько метров показывает, что такого расстояния достаточно. Ближе, мол, не нужно.

В соцсетях традиционно шутят над таким способом рассадки гостей. Сторонники конспирологии убеждают, что это прямое доказательство того, что путин не мог посещать Мариуполь, если он настолько боится людей.

Напомним, что традиция путина сидеть вдали от гостя стала мемом еще до начала полномасштабного вторжения. Так, в начале февраля 2022 года российский вождь встретился с президентом Франции Макроном. Стол, за которым они проводили встречу, попал в мемы.

Сам огромный стол считается одним из возможных доказательств того, что у путина тяжелая болезнь. Он может избегать людей из-за рака в стадии ремиссии или тому подобного.