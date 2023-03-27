У мережі розкрили секрет довгого столу путіна: хто розсаджує за ним гостей (відео)

путін любить розсаджувати гостей подалі від себе

Довгий стіл російського диктатора володимира путіна не раз ставав предметом жартів та обговорень. До прикладу, нещодавно його висміяли у відомому мультсеріалі "Сімпсони".

Однак раніше публіка достеменно не знала, за яким саме принципом гості визначають відстань, на якій сидітимуть. Як виявилося, путін сам обирає, наскільки далеко сидітиме його гість за цим столом. У мережі поширили відео, де диктатор кличе свого гостя сісти ближче, оскільки той обрав занадто велику дистанцію.

Чоловік бере стільчик і переносить його із собою, путін показує рукою, щоб він підійшов ще ближче. Утім на пристойній від себе відстані у кілька метрів показує, що такої відстані досить. Ближче, мовляв, не потрібно.

У соцмережах традиційно жартують над таким способом розсаджування гостей. Прихильники конспірології переконують, що це прямий доказ того, що путін не міг відвідувати Маріуполь, якщо він настільки боїться людей.

Нагадаємо, що традиція путіна сидіти далеко від гостя стала мемом ще до початку повномасштабного вторгнення. Так, на початку лютого 2022 року російський вождь зустрівся із президентом Франції Макроном. Стіл, за яким вони проводили зустріч, потрапив у меми.

Сам величезний стіл вважається одним із можливих доказів того, що у путіна важка хвороба. Він може уникати людей через рак у стадії ремісії, чи тому подібне.