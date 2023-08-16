Ще одним російським генералом менше: помер колишній заступник шойгу, названо причину

У кремлівського посіпаки багатий послужний список

В росії помер колишній заступник міністра оборони генерал-полковник геннадій жидко. Окупант, крім іншого, міг очолювати ВС рф, коли та захоплювала Маріуполь, вбиваючи там тисячі мирних громадян.

Про це повідомляють росЗМІ.

Топ-путінст помер на 58 році життя після тривалої хвороби.

Хто такий жидко

Обіймав посаду начальника штабу угруповання ЗС рф в Сирії в 2016 році, командувачем військ СВО (Східний військовий округ) був призначений в 2018-му. В 2017-го йому було присвоєно звання герой росії. У 2021 році він був призначений заступником міністра оборони росії, в липні 2022-го на цій посаді його змінив Віктор Горємикін.

З 6 липня по 5 жовтня 2022 року Геннадій Жидко знову очолював війська CВО. Деякі ЗМІ повідомляли, що у травні 2022-го він очолював війська вторгнення в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 липня ЗСУ ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.Це сталося в готелі Бердянська, по якому було завдано прицільного ракетного удару.

Також ми повідомляли, що у Запорізькій області було ліквідовано непростого російського пропагандиста.