Сильнейший пожар пылает в Подмосковье, перед ним прогремел взрыв: фото и видео
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Россияне утверждают, что загорелись удобрения
В россии продолжается чреда масштабных пожаров. На этот раз пылало в Подмосквоье. При этом, местные жители говорят о "хлопках" перед возгоранием.
Об этом сообщают российские паблики.
Так, по данным Telegram-каналов, возгорание произошло на складе одного из местных предприятий в городе Раменское.
"Между АЗС и инженерно-научным центром ТЭМП", — Говорится в сообщении.
Пожар разгорелся настолько сильно, что дым от него можно заметить за несколько километров от эпицентра событий.
По данным роспабликов, горит "склад с удобрениями" на площади около 2000 тысяч квадратных метров. На момент выхода публикации информации о пострадавших не поступало.
"Горящий склад принадлежит компании "ЛАМА ПРО", по нашим данным. Она занимается продажей удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников", — пишет "Baza".
На место событий съехались МЧСники и приступили к ликвидации возгорания.
Предварительной причиной пожара пока называют "нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", — сообщает "Shot".
Напомним, ранее мы писали о том, что мощнейшая "бавовна" прогремела на заводе в Подмосковье, оставив от россиян лишь кусочки.