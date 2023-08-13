Сильнейший пожар пылает в Подмосковье, перед ним прогремел взрыв: фото и видео

Россияне утверждают, что загорелись удобрения

В россии продолжается чреда масштабных пожаров. На этот раз пылало в Подмосквоье. При этом, местные жители говорят о "хлопках" перед возгоранием.

Об этом сообщают российские паблики.

Так, по данным Telegram-каналов, возгорание произошло на складе одного из местных предприятий в городе Раменское.

"Между АЗС и инженерно-научным центром ТЭМП", — Говорится в сообщении.

Пожар разгорелся настолько сильно, что дым от него можно заметить за несколько километров от эпицентра событий.

По данным роспабликов, горит "склад с удобрениями" на площади около 2000 тысяч квадратных метров. На момент выхода публикации информации о пострадавших не поступало.

"Горящий склад принадлежит компании "ЛАМА ПРО", по нашим данным. Она занимается продажей удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников", — пишет "Baza".

На место событий съехались МЧСники и приступили к ликвидации возгорания.

Предварительной причиной пожара пока называют "нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", — сообщает "Shot".

Напомним, ранее мы писали о том, что мощнейшая "бавовна" прогремела на заводе в Подмосковье, оставив от россиян лишь кусочки.