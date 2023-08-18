У Новоросійську спалахнула потужна пожежа в порту, чути вибухи: фото та відео

Причини займання поки невідомі

Жодного дня не проходить у росії без великих пожеж — у четвер палав завод у Волгограді, а 18 серпня спалахнула потужна пожежа в порту Новоросійська. Вогонь охопив площу 1300 квадратних метрів.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, на вантажному терміналі спалахнули дерев’яні палети, на яких стояли бочки з горючим маслом, тому полум’я поширюється так швидко.

Причини займання поки що невідомі. Вогонь намагаються локалізувати та погасити пожежники.

Як видно на кадрах з місця, в небо здіймається величезний стовп густого чорного диму. Як пишуть очевидці, його видно із різних районів міста. Також можна помітити, що погода вітряна, що ускладнює ліквідацію пожежі.

За словами очевидців, на місці пожежі щось вибухає.

Варто зазначити, що Новоросійськ входить до переліку шести російських портів на Чорному морі, в акваторії яких Україна оголосила про військову загрозу судноплавству. Згідно з попередженням, судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонено як небезпечне з 05.00 20 липня 2023 року.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 серпня Московську область росії атакували невідомі безпілотники, кілька вибухів прогриміло над підмосковним Одинцово, у Трьохгірці та Красногорську. Один із БПЛА долетів до москви і впав у районі Москва-Сіті, пошкодивши дах восьмого павільйону Експоцентру. З’явились фото та відео наслідків.