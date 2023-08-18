Удар безпілотників по москві: що кажуть очевидці та що відбувається там зараз (фото та відео)

Вибух пролунав близько 4 години ранку

У ніч на 18 серпня Московську область росії атакували невідомі безпілотники, кілька вибухів прогриміло над підмосковним Одинцово, у Трьохгірці та Красногорську. Один із БПЛА долетів до москви і впав у районі Москва-Сіті, пошкодивши дах восьмого павільйону Експоцентру.

Кадри наслідків атаки публікують росЗМІ.

Хоча інформації про закриття Експоцентру не було, на вході до виставкового центру виникла величезна черга із працівників, яких не пропускають на роботу.

Навколо — уламки безпілотника та шматки будівлі, на місці працює поліція та спецслужби, також приїхав Слідчий комітет.

Пошкоджено дах та фасад будівлі на площі 30 квадратів. Обійшлося без постраждалих.

Цікаво, що місцеві жителі вже почали звикати до таких атак. Як розповів один із них, за пару годин до вибуху він саме згадував попередні удари по Москва-Сіті і думав, що вони можуть повторитися. За його словами, почувши звук вибуху, він подумав "зрозуміло все", і вийшов на балкон подивитися, що відбувається. Хлопець побачив високий стовп диму.

Нагадаємо, колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий розповів "Телеграфу", що потрібно, щоб удари дронами по Москві вплинули на перебіг війни.