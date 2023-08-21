"Куди летимо? — На Москву": мережа вибухнула мемами щодо передачі Україні винищувачів F-16

Українці дуже зраділи інформації та передачі бойових літаків

Рішення Данії та Нідерландів подарувати Україні винищувачі F-16, яких дуже потребує наша країна, викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах. Користувачі відреагували на новину, опублікувавши велику кількість жартів на цю тему.

"Телеграф" зібрав по мережі найвеселіші меми та фотожаби за цією подією.

Багато користувачів залишили короткі коментарі з фразою "Літаки летять — будемо всіх бомбити", тим самим нагадавши слова президента Володимира Зеленського, сказані ним у 2020 році. Тоді він з нагоди Дня Незалежності говорив про побудову нового авіасуду. Однак у сьогоднішніх реаліях його слова набувають іншого значення.

Також у мережі з’явилося багато мемів та фотожаб із фотографією українського президента та прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, на якій вони разом сидять у винищувачі.

Найкращі жарти та меми з мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні винищувачі F-16 після того, як українські пілоти пройдуть навчання. Данія тим часом уже повідомила, коли на її території стартують вчення воїнів на винищувачах.