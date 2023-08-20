"F-16 будуть в українському небі": Зеленський повідомив, скільки винищувачів отримає Україна від Нідерландів

Україна точно отримає американські винищувачі

Після позитивних новин про те, що Україна досягла прогресу в отриманні шведських бойових літаків Gripen, з’явилися також добрі новини й про літаки F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів у неділю, 20 серпня. У своєму telegram-каналі він поділився фотографією із прем’єром країни Марком Рютте на фоні винищувача цього типу.

"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі", — зазначив він.

Пізніше він додав, що йдеться про 42 літаки, які будуть передані Україні після завершення навчання її пілотів.

Як відомо, Нідерланди мають 61 літак F-16 у модифікаціях AM і BM, проте країна планує замінити їх на більш сучасні F-35.

Нагадаємо, 18 серпня у США заявили, що схвалять передачу винищувачів після того, як українські пілоти завершать навчання. При цьому йдеться не про американські літаки, а про ті, якими володіють Нідерланди та Данія. При цьому в Копенгагені повідомили, що навчання пілотів розпочнеться вже наприкінці серпня.